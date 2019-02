Equipa feminina do Chamusca Basket campeã do inter-regional sub 14

A equipa feminina sub 14 do Chamusca Basket conquistou, no passado fim-de-semana, o campeonato inter-regional, ao vencer a competição a quatro, que envolveu ainda a Zona Alta de Torres Novas, o Rio Maior Basket e o Santarém Basket.

O clube, que vinha de uma fase de apuramento sem derrotas, mostrou, mais uma vez, estar ao mais alto nível na final do campeonato, que se realizou no pavilhão de Vila Nova da Barquinha. Com esta conquista, o Chamusca Basket garante, conjuntamente com a Zona Alta de Torres Novas, a presença no campeonato nacional.

As equipas de Santarém e Rio Maior irão no próximo fim-de-semana cruzar-se com equipas de Lisboa para tentar garantir também o apuramento.