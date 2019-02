Ginásio Clube de Tomar com vários pódios no Open da Maia

O Ginásio Clube de Tomar participou com 4 pares, um trio júnior, dois juvenis e um par iniciado no VII Open de Ginástica Acrobática da Maia, que bateu o recorde de inscrições com 380 ginastas.

Destaques para os primeiros lugares do trio Érica Silva/ Maria Baptista/ Mariana Pereira em All around e em equilíbrio (juvenis base) e para o trio Maria Marques/ Maria Calafate/ Matilde Pereira, que ficou em segundo lugar nas provas All around e Dinâmico.

Pódios ainda para os trios Maria Marques/ Maria Calafate/ Matilde Pereira em Equilíbrio (juvenis base) e Érica Silva/ Maria Baptista/ Mariana Pereira em Dinâmico.

Esta prova foi o primeiro momento competitivo da época e teve como objectivo preparar as participações dos ginastas nas provas dos calendários distritais e nacionais.