Inês Henriques repete título de Atleta do Ano

Marchadora de Rio Maior superou a atleta Francisca Laia, de Abrantes, também nomeada para atleta feminina do ano.

A marchadora de Rio Maior Inês Henriques recebeu pelo segundo ano consecutivo o prémio de Atleta do Ano feminino, atribuído pela Confederação do Desporto de Portugal. A atleta do Clube de Natação de Rio Maior, que em 2018 juntou o título de campeã da Europa nos 50km marcha ao título mundial na mesma modalidade, superou a canoísta Francisca Laia, de Abrantes, também nomeada para atleta feminina do ano.

Ao receber o prémio, na 23ª edição da Gala do Desporto que decorreu na noite de 30 de Janeiro no Casino Estoril, a atleta riomaiorense afirmou que “é um orgulho enorme ser, pelo segundo ano consecutivo, a melhor atleta de Portugal”, e reforçou que o seu grande objectivo são os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Inês Henriques nasceu em Santarém, a 1 de Maio de 1980, começou a praticar atletismo na escola e teve sempre como treinador Jorge Miguel, o treinador dos campeões de Rio Maior. No dia 14 de Fevereiro vai receber em Santarém o Prémio Personalidade do Ano 2018, atribuído por O MIRANTE

Miguel Oliveira, piloto de motociclismo, foi o vencedor masculino do título de Atleta do Ano, atribuído na Gala da Confederação do Desporto de Portugal.