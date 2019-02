Juvenis do Cartaxo batem recorde distrital da estafeta

A equipa juvenil feminina da Escola de Atletismo do Cartaxo bateu o recorde distrital da estafeta 4x300 metros. Foram autoras da nova marca de 3m00s98c as atletas Ana Sofia Alves, Francisca Ávila, Catarina Stoffel e Marta Gonçalves

A conquista foi obtida no campeonato nacional de juvenis em pista coberta, que decorreu em Pombal. O anterior recorde datava de Dezembro de 2018 e pertencia ao Clube Natação de Rio Maior, com a marca de 3m05s30c.

Na mesma competição de atletismo que decorreu neste primeiro fim-de-semana de Fevereiro, mas noutra categoria, o juvenil Simão Alexandre sagrou-se vice-campeão em triplo salto.

Em competição estiveram ainda os atletas Filipa Afonso, que obteve o 4º lugar no peso 3 kg, e Eduardo Santos, que conquistou o 12º lugar nos 60 metros barreiras. Na estafeta masculina, a equipa composta por Luiz Silva, Samuel Silva, Bernardo Soares e Guilherme Campino alcançou o 6º lugar na classificação.