Nuno Lopes regressa ao comando do Sporting de Tomar

Técnico encontra equipa no 13º e penúltimo lugar do campeonato nacional da 1ª divisão de hóquei em patins.

Nuno Lopes está de regresso como treinador principal da equipa sénior de hóquei em patins do Sporting Clube de Tomar. Aos 47 anos, o técnico trocou Lisboa, onde assumia o cargo de assessor da coordenação da formação do hóquei em patins no Sporting, pela cidade nabantina.

O treinador sucede a Jorge Godinho que a 29 de Janeiro, de mútuo acordo com o clube, pôs fim à sua ligação contratual que vigorava para a época 2018/2019. Deixa o emblema no 13º e penúltimo lugar do campeonato, com os mesmos 10 pontos do Oeiras e a dois pontos do Turquel, primeira equipa acima da zona de despromoção.

Entre 2014 e 2016, Nuno Lopes conquistou com o emblema do Sporting Clube de Portugal a vitória na Taça CERS de 2014/15 e na Supertaça António Livramento de 2015. O técnico leonino já tinha orientado a equipa nabantina durante oito temporadas, período no qual alcançou duas subidas na primeira divisão nacional. Agora regressa a Tomar e terá como adjunto Vítor Barreto.