Adjudicada requalificação do pavilhão desportivo de Pontével

Já foi adjudicada a empreitada de requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3 de Pontével, concelho do Cartaxo. Segundo o presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, as obras, com um orçamento de 90 mil euros e um prazo de execução de 90 dias, vai devolver àquele espaço “a dignidade que perdeu depois de 20 anos sem qualquer manutenção”.

A empreitada no pavilhão contempla a substituição da cobertura do pavilhão, da cobertura em fibrocimento dos balneários de apoio e o sistema de drenagem das águas pluviais, o isolamento da laje de cobertura, a reparação do revestimento tanto das paredes exteriores como interiores, além de outras intervenções de menor dimensão causados por infiltrações.

O autarca admitiu ainda que o município tem elencado um conjunto de intervenções nos espaços comuns, nas salas de aulas e nos espaços de apoio à actividade lectiva.