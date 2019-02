Formação de Formadores começa a 20 de Fevereiro em Torres Novas

Inscrições estão abertas para acção promovida pela Nersant.

A Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém prevê arrancar a 20 de Fevereiro, em Torres Novas, com o curso de Formação de Formadores que dá acesso ao CCP - Certificado de Competências Pedagógicas. A obtenção desta certidão atesta a capacidade legal para o exercício da actividade profissional de formador.

Estão ainda abertas inscrições para as últimas vagas. Os interessados em frequentar devem inscrever-se no curso com a maior brevidade possível, no portal da associação empresarial, em www.nersant.pt. Para mais informações, os interessados podem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da Nersant através dos contactos 249 839 500 ou dfq@nersant.pt.

A formação pretende promover a aquisição, actualização e o aperfeiçoamento de competências ao nível da animação da formação e também na concepção e elaboração de programas de formação e de materiais pedagógicos, na gestão e coordenação de formação e ainda no campo da investigação e da experimentação de novas abordagens e metodologias aplicadas a públicos e contextos diversificados, em várias modalidades de formação.

O curso, que vai ser realizado em horário pós-laboral, tem a duração de 90 horas e um custo de 300 euros, valor alvo de 25% de desconto para os formandos que se encontrem em situação de desemprego e disso façam prova. Também para as suas empresas associadas, isto é, com quotas regularizadas, a Nersant pratica um desconto de 10%, sendo o documento de despesa, neste caso, emitido em nome da empresa.

Os interessados podem ainda inscrever-se nesta ação de formação para outras localizações disponíveis, tais como Fátima, Ourém, Abrantes, Santarém, Cartaxo e Benavente.