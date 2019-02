Jornadas da Mecânica da Escola Profissional de Ourém

As Jornadas da Mecânica da Escola Profissional de Ourém vão decorrer no Centro de Negócios de Ourém nos dias 21, 22 e 23 de Fevereiro, entre as 14h00 e as 22h00. A iniciativa volta a enquadrar o sector automóvel, motos e equipamentos agrícolas e industriais em complemento às áreas da metalurgia, metalomecânica, serralharia, moldes e plásticos.

A edição deste ano vai contar com a presença dos pilotos de ralis Gonçalo Figueiroa e José Grosso e dos seus veículos de competição. Na tarde de 23 de Fevereiro (sábado) vai realizar-se um show de Free Style, com a participação de Humberto Ribeiro.

Está prevista a presença de três dezenas de expositores nacionais que vão apresentar as últimas novidades a nível de soluções tecnológicas. Está também prevista a realização de sessões sobre temas específicos, que se vão realizar nas tardes dos dias 22 e 23, no auditório do Centro de Negócios. Vai ainda ser divulgado o nome do vencedor do concurso EPO Big Idea, que visa premiar as melhores ideias, havendo a concurso duas categorias: a Ideia Mais Criativa e a Ideia Mais Comercial. As entradas são gratuitas.