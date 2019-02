NERSANT recebe embaixador do Japão em Portugal

Encontro visa dar a conhecer oportunidades de negócio para empresas da região.

O embaixador do Japão em Portugal, Jun Niimi, vai estar em Torres Novas no dia 12 de Fevereiro, na sede da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, para dar a conhecer às empresas da região as oportunidades de negócio japonesas. Os interessados em conhecer o mercado podem inscrever-se no evento gratuitamente, através do portal da NERSANT, em www.nersant.pt.

No acolhimento aos presentes, pelas 17h00, estará a presidente da Direcção da NERSANT, Maria Salomé Rafael, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa, Paulo Ramos, e o embaixador do Japão em Portugal, Jun Niimi. Os dois últimos apresentam logo de seguida o Acordo de Parceria Económica UE-Japão, com enfoque nas oportunidades para as empresas portuguesas.

Entre as diversas premissas do acordo, este documento prevê a eliminação dos direitos aduaneiros aplicados a produtos de importância estratégica para Portugal, e onde se concentram as maiores oportunidades de negócios. No final, haverá espaço para a colocação de dúvidas e solicitação de esclarecimentos.

A iniciativa da NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém conta com a colaboração da Embaixada do Japão e da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa.

As inscrições no evento são gratuitas mas obrigatórias. Para mais informações, os interessados podem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.