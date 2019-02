Poluição no Tejo dá tréguas e Mação relança Festival da Lampreia

O Festival da Lampreia de Mação está de volta, depois de um ano de interregno como forma de protesto por parte do município, devido à poluição que assolava o rio Tejo. A qualidade das águas e do peixe estão agora garantidas para que este festival gastronómico, que conta já com mais de 10 anos de tradição, regresse em força no mês de Março aos restaurantes do concelho.

A autarquia vai começar a reunir com os proprietários dos restaurantes, para os incentivar a participar e a começar a delinear a programação. Para já ainda não estão definidos os dias concretos, mas será durante o mês de Março que o Festival da Lampreia será colocado à mesa dos restaurantes aderentes.