Programa de Aceleração do AgriEmpreende arranca em Fevereiro

Projecto, promovido pelo Agrocluster e pelo InovCluster, já vai na terceira edição.

O 3º Programa de Aceleração do projecto AgriEmpreende, gratuito e com número de vagas limitadas, arranca no dia 14 de Fevereiro na Startup Santarém. Vai ter a duração de quatro semanas e visa apoiar os empreendedores no processo de passagem da ideia ao negócio. As inscrições estão abertas até dia 11 de Fevereiro. A iniciativa é promovida pelo AgroCluster e pelo InovCluster.

O programa inclui três áreas distintas: seis workshops de capacitação sobre temas diversificados, desde a construção da proposta de valor até ao controlo de gestão; consultoria e acompanhamento personalizado ao processo de desenvolvimento da ideia ao negócio por consultores e mentores com experiência reconhecida; financiamento, na medida em que para os interessados o programa termina com a apresentação de projectos a potenciais financiadores, entre os quais se incluem a banca, business angels e fundos de capital de risco.

Mais informações podem ser obtidas através do sítio na internet http://www.agriempreende.pt/. As inscrições realizam-se até 11 de Fevereiro através do email geral@agrocluster.com. O número de vagas é limitado.

O projecto AgriEmpreende visa a criação e dinamização de uma estrutura técnica de apoio ao empreendedorismo que potencia a geração de ideias de negócio, a criação de novos produtos e novas empresas na fileira agroalimentar, especialmente ao nível do empreendedorismo qualificado e criativo, no Ribatejo e na região Centro.

Tem como objetivos gerais reforçar a competitividade das PME, a promoção do espírito empresarial, o empreendedorismo qualificado e criativo, a identificação de novas ideias de negócio a nível internacional, a criação de metodologias de Co-criação a implementar nas infraestruturas de incubação e o estímulo de novos processos de criação de negócios.