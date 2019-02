Remodelação das piscinas de Almeirim vai custar 600 mil euros

A Câmara de Almeirim vai avançar com o concurso para a segunda fase de remodelação das piscinas municipais, num valor de cerca de 600 mil euros. A abertura do concurso foi aprovada esta segunda-feira, 28 de Janeiro, em reunião do executivo municipal. As piscinas foram inauguradas há duas décadas e já apresentam alguns sinais de desgaste. As obras têm em vista não só uma imagem mais moderna, como também adaptar o espaço às novas exigências em termos energéticos. Para pagar a realização dos trabalhos, o município vai recorrer a um empréstimo bancário.

A autarquia vai investir mais do dobro nesta requalificação do que pagou em 1997 pela construção do equipamento. Na altura a construção foi financiada por fundos europeus e o município entrou com cerca de 200 mil euros, dos 1,5 milhões que custou o equipamento. O montante em causa vai ser suportado unicamente pelo orçamento do município, já que não há apoios de fundos comunitários para este tipo de intervenção. O projecto prevê uma nova imagem exterior, alteração das condições da entrada e recepção das piscinas, melhoria nos balneários e na zona de assistência, além da substituição das caixilharias de alumínio e a colocação de vidros duplos, para uma maior eficiência energética. Está prevista ainda a colocação de uma pala de protecção do sol na parte traseira do equipamento na zona da piscina descoberta.