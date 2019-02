Trabalhadores da Rodoviária do Tejo, Oeste e Lis admitem nova greve

Braço-de-ferro continua e trabalhadores ameaçam com duas semanas de greve depois do Carnaval.

Os trabalhadores da Rodoviária do Tejo, Lis e Oeste admitem parar durante duas semanas, depois do Carnaval, entre as 00h00 e as 09h00, caso a greve de dois dias, iniciada a 4 de Fevereiro, não leve a empresa a subir a proposta de actualização salarial.

Manuel Castelão, delegado do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), referiu uma adesão de 80% no primeiro dia de greve, ligeiramente abaixo da realizada há um mês, tendo encerrado os centros de Abrantes, Ourém, Cartaxo, Bombarral e Leiria. Segundo a empresa a adesão total à greve rondou 27% dos efectivos ao serviço.

Nos plenários realizados durante o fim-de-semana nos vários centros da empresa, nos distritos de Santarém e de Leiria, após a ausência de acordo com a administração da empresa na reunião realizada na semana passada, foi decidido que, à falta de uma nova proposta, os trabalhadores vão avançar em Março com nova paralisação de duas semanas entre as 00h00 e as 09h00.

Em nota de imprensa, a administração da Rodoviária do Tejo refere que a actualização reivindicada pelo STRUP (superior a 10%) levaria a um acréscimo de custos incomportável pondo em causa a sustentabilidade económica da empresa.

A Rodoviária diz que aguarda a conclusão das negociações e aplicará, em Março, o que vier a ser acordado.