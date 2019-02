Novo Peugeot 508 eleito o “Carro Mais Belo de 2018”

O novo Peugeot 508 foi considerado o “Carro mais Belo de 2018” A distinção foi atribuída na 34ª edição do International Automobile Festival Carro do Ano 2019”, que decorreu a 29 de Janeiro.

Com um design audacioso, o novo Peugeot 508 oferece qualidade de concepção sem compromisso e prestações tecnológicas de alto nível para uma experiência de condução intensa.

Com a sua silhueta baixa e dinâmica, frente agressiva e o seu estilo musculado e felino, a nova berlina topo de gama abre uma nova era no que respeita à elegância e cariz desportivo. As suas linhas esguias, grelha bem enquadrada e uma nova assinatura luminosa, reforçam o seu espírito desportivo, audaz e inovador. Possui um volante compacto, painel de instrumentos em posição elevada com ecrã digital configurável e um touchscreen de 10’’ HD.

Devido à eficiência das motorizações 6.2 utilizadas (PureTech ou BlueHDi) e a caixa de 8 velocidades automática EAT8, o novo Peugeot 508 conjuga potência e emissões de CO2 controladas.

Com uma câmara de infravermelhos localizada na frente do veículo, a tecnologia de visão nocturna Night Vision permite detectar a presença de peões ou de animais na estrada. Dotada de elementos de segurança e ajudas à condução, a nova berlina Peugeot 508 transcende a experiência de elevada tecnologia.