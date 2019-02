A guardar o lugar.

Na Quinta da Grinja, em Vila Franca de Xira, encontrar um lugar de estacionamento é dor de cabeça constante para os moradores. Depois de dar uma voltinha pelas ruas do bairro, o Guarda Rios descobriu umas cinco viaturas, com o selo de aviso de remoção por abandono, emitido pela autarquia. No entanto fica a dúvida. Será que se trata de situações de verdadeiro abandono de viaturas ou, devido à falta de estacionamento, os donos passaram a andar de transportes públicos para não perderem o lugar?