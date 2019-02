Dois meses para fazer exame de condução em Santarém porque só há um examinador

Dois meses? Devem estar a referir-se ao mínimo. É uma vergonha ter que dar 32 aulas de condução e só depois pedir exame. Ou seja, estamos três ou quatro meses, ou mais, sem conduzir e depois esperam que os alunos cheguem lá no dia do exame e passem! Pior que isto é ainda termos que pagar 35 euros para pedir a emissão da carta, além de no dia do próprio do exame pedirem 20 euros para dar uma aula a que supostamente teríamos direito!

Tiago Costa