Na região o número de mulheres presidentes de câmara tem tendência para diminuir ainda mais

Nesta altura, em vinte e três municípios da área de abrangência de O MIRANTE, (Vinte e um do distrito de Santarém mais Azambuja e Vila Franca de Xira no Norte do distrito de Lisboa) há quatro mulheres presidentes de câmara (Abrantes, Tomar, Alcanena e Rio Maior). O sistema de quotas que foi imposto por lei já não serve. Tem que ser alterado porque foi subvertido pelos homens dos partidos políticos maiores (aqueles que podem ganhar câmaras). Haver uma mulher em cada três lugares se não houver mulheres no primeiro lugar das listas, seja para a câmara ou juntas de freguesia, dá nisto.

Maria Filomena Geraldes Franco