Um milhão e meio de euros mal gastos no Teatro S. Pedro de Abrantes

Antes de 2001 a Câmara de Abrantes gastou quatrocentos mil euros em benfeitorias no Teatro S. Pedro, propriedade de uma sociedade particular. Depois, segundo dados revelados pelo município, gastou lá um milhão, até Janeiro de 2018, quando teve que deixar a sala por findar o contrato de comodato.

O que se sabe é que os interesses dos cidadãos e o seu dinheiro investido em património alheio não foram devidamente salvaguardados nos acordos feitos. As autarquias e os autarcas gastam à tripa forra em negócios destes que só servem para encher os bolsos de particulares e depois dizem que fazem boa gestão.

Agora a tal sociedade chamada Iniciativas, um nome que faz sorrir quando se pensa naquilo que já beneficiou e nas iniciativas que tem, quer vender o edifício por um preço que a Câmara de Abrantes não quer pagar.

Olhemos para a altura do bom negócio para o pessoal da Iniciativas. Quem era o presidente da câmara? O senhor benefícios a particulares e raves prejuízos para os contribuintes. Nelson Carvalho, claro! Recordam-se alguns mais preocupados com esbanjamento do negócio ruinoso para a câmara relativo à instalação nunca concretizada de painéis solares? Claro que recordam. E de outros ainda piores. E recordam-se dos elogios à magnífica gestão municipal praticada pelo senhor? Claro que sim. Ai carvalho, carvalho...quando é que paramos de ter gentinha desta no poleiro?

Jaime Severino de Matos