Entre músicas e danças, os alunos da formação em Literacia Digital para o Mercado de Trabalho, da Escola Superior de Educação (ESE) de Santarém animaram a iniciativa ‘Projectos... interacção de VIDA... em Educação Inclusiva’. Um evento que decorreu no auditório da ESE e contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. O momento mais alto foi quando os jovens cantaram o hino do curso, gravado na Fundação para a Ciência e a Tecnologia.