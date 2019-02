O primeiro-ministro António Costa

O primeiro-ministro António Costa alertou na semana passada para a necessidade de um reforço das acções de prevenção e vigilância, sobretudo durante o Inverno, para melhorar os resultados no combate a incêndios. O governante foi em tempos ministro da Administração Interna e foi nessa qualidade que, em Abril de 2006, esteve em Santarém na apresentação do dispositivo de combate a incêndios do distrito.