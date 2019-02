“A pé para a escola” retomado em Constância

A Câmara Municipal de Constância, em parceria com outras entidades, continua a incentivar os alunos das escolas primárias do concelho a irem a pé para as aulas pelo menos um dia por semana. Na freguesia de Montalvo, a actividade foi retomada no dia 16 de Janeiro. Em Constância, teve início no dia 18 de Janeiro.

O projecto “A pé para a escola”, dedicado aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, tem como objectivo fomentar as deslocações a pé, e ao mesmo tempo sensibilizar os alunos para a importância de actividade física, segurança rodoviária, cidadania, sustentabilidade e saúde, dotando-os de orientação em espaço público. Os alunos são acompanhados por adultos durante o trajecto.

O “a pé para a escola”, decorre em Montalvo, às quartas-feiras e em Constância às sextas-feiras, durante todo o ano lectivo com excepção das férias escolares. Para mais informações ou inscrições, basta contactar o pavilhão municipal através do telefone 249 730 059 ou por e-mail: sector.desporto@cm-constancia.pt.