Assaltante de supermercado na prisão

O homem de 32 anos que assaltou um supermercado de Aveiras de Cima (Azambuja) com recurso a uma arma branca vai aguardar os desenvolvimentos do processo em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa, conforme decidiu o Tribunal Judicial de Alenquer.

O suspeito foi detido pela GNR no dia 30 de Janeiro. Após ter sido dado o alerta, a Guarda deslocou-se ao local, onde interceptou o homem ainda na posse da arma branca. No momento da detenção, o suspeito tinha também consigo diversos artigos de mercearia furtados. Foi possível apurar que o suspeito, dias antes do roubo, já teria ameaçado o proprietário do mesmo estabelecimento, com recurso ao mesmo tipo de arma.

O detido já tinha antecedentes criminais, tendo sido anteriormente condenado a pena efectiva de prisão de dois anos por resistência e coacção sob funcionário e violação a pessoa indefesa.