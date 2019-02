Assaltos motivam reforço do patrulhamento

Desde o início deste ano já ocorreram quatro casos de furto em estabelecimentos na zona de Alferrarede, segundo informação dada pela Polícia de Segurança Pública. Apesar de se tratar de situações consideradas pontuais, as autoridades intensificaram o patrulhamento nessa localidade, sitiada na periferia da cidade de Abrantes.

Na última reunião do executivo camarário, a presidente do município, Maria do Céu Albuquerque (PS), pediu alguma cautela em relação a essa questão para não se criar alarmismo junto da opinião pública e aumentar o sentimento de insegurança.

O assunto foi abordado pelo vereador Armindo Silveira (BE), que se mostrou preocupado com um conjunto de assaltos a estabelecimentos que aconteceram nas últimas semanas, tanto em Alferrarede como em Abrantes. Referiu ainda que “quem anda na rua a partir de uma certa hora, começa a sentir um sentimento de insegurança”.