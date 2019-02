Carro despista-se e vai parar a ribanceira

Um automóvel ligeiro despistou-se e foi parar a uma ribanceira na tarde desta sexta-feira, 1 de Fevereiro, na Estrada Militar, em Santarém. O alerta foi dado perto das 17h00 e, ao que O MIRANTE apurou, o condutor perdeu o controlo do carro, tendo acabado por cair no declive. Um grupo de estudantes da Escola Secundária Sá da Bandeira, que por ali passava, deu o alerta e prestou o primeiro auxílio ao condutor. Apesar do aparato ninguém ficou ferido.