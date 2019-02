Cartaxo e Salvaterra de Magos querem alargar ponte D. Amélia

Travessia sobre o Tejo liga os dois municípios ribatejanos.

As Câmaras do Cartaxo e de Salvaterra de Magos querem que a Infraestruturas de Portugal (IP) avalie “a possibilidade técnica de alargar a plataforma de circulação” da ponte Rainha D. Amélia, sobre o rio Tejo, que liga os dois concelhos. Em comunicado conjunto, os presidentes dos dois municípios saúdam o compromisso assumido pela IP de essa possibilidade, apesar de complexa, ir ser avaliada pela equipa projectista que venceu o concurso para o estudo da erosão dos pilares ao nível das fundações, o tratamento e a pintura da estrutura metálica, a reparação integral do tabuleiro, em particular do pavimento e das grades de protecção, e do sobre-esforço a que os aparelhos de apoio têm estado sujeitos.

Pedro Ribeiro e Hélder Esménio “congratulam-se com a rápida resposta” do ministro das Infraestruturas “às chamadas de atenção e preocupações que têm feito chegar ao Governo e à IP, tendo fundadas expectativas que o concurso para a execução desta importante obra seja lançado ainda no decurso do corrente ano”. Os autarcas sublinharam ainda a importância do alargamento da ponte para “ajudar um pouco mais a economia local e regional, em particular aqueles que se dedicam ao sector agrícola”.