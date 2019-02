Casa dos Beirões organiza noite de fados

A Casa do Campino, em Santarém, vai ser palco no sábado, 16 de Fevereiro, pelas 21h00, de uma Noite de Fados que visa a angariação de fundos para a continuação da obra do Centro Social da Associação Casa dos Beirões do Ribatejo.

O espectáculo conta com as participações dos fadistas Pedro Galveias, Madalena Gil, Casimira Alves e Cátia Garcia, acompanhados por Alexandre Silva na viola de fado e Bruno Mira na guitarra portuguesa.

O jantar conta com caldo verde, chouriço assado, pão e vinho. A entrada tem um valor de 15 euros e as inscrições devem ser efectuadas até 12 de Fevereiro através do número de telefone 965 333 317 ou para o email casadosbeiroes@sapo.pt. A iniciativa tem o apoio da Câmara de Santarém.