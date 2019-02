Concurso para estabilização de talude junto ao nó de Rio Maior do IC2

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) já lançou o concurso público visando a estabilização de um talude junto ao nó de Rio Maior do IC2 que obrigou a cortar o trânsito nesse acesso ao IC2 no início de Dezembro de 2018. O acesso à via rápida já tinha estado cortado em 2016, igualmente por razões de segurança.

A empreitada tem um prazo de execução estimado de 120 dias e deverá ser desenvolvida durante o período de Verão. A intervenção tem um valor estimado de 380 mil euros e pretende garantir as condições de circulação e segurança rodoviária no acesso a Rio Maior. O nó foi encerrado após os técnicos da IP terem detectado sinais de instabilidade nos taludes de uma exploração de extracção de areia adjacente ao ramal de acesso ao IC2.

Segundo informação da IP, a empreitada prevê as seguintes intervenções: limpeza e desmatação das áreas afectas à obra; escavação e recolocação dos materiais na construção do aterro de acordo com a geometria definida; colocação do enrocamento nas zonas definidas em projecto; execução do sistema de drenagem dos taludes; execução das medidas de integração paisagística; colocação das guardas de segurança e reposicionamento da sinalização vertical.