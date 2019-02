Dois novos médicos de família no Cartaxo em Março

Novidade chegou após o presidente do município ter pedido uma audiência à ministra da saúde.

Dois novos médicos de família vão entrar ao serviço até Março deste ano nos centros de saúde do concelho do Cartaxo. A informação foi dada no dia 24 de Janeiro, pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria, após o presidente do município, Pedro Magalhães Ribeiro, ter pedido uma audiência à ministra da Saúde, com carácter de urgência.

O objectivo era dar conta das preocupações acerca da falta de médicos de família na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) do Cartaxo, manutenção do serviço da Extensão de Saúde de Valada e das obras necessárias na Unidade de Saúde Familiar (USF) D. Sancho I, em Pontével.

No mesmo documento, o ACES Lezíria afirma ainda que a UCSP do Cartaxo, logo que reúna os requisitos organizativos exigidos pelo Ministério da Saúde, se transformará numa Unidade de saúde Familiar.

Pedro Magalhães Ribeiro congratula-se com a vinda de dois médicos de família anunciada pelo ACES Lezíria, mas mantém o pedido de audiência à governante. “Queremos mostrar a nossa disponibilidade ao Ministério da Saúde para trabalharmos em conjunto no sentido de estabilizarmos o número de médicos de família no nosso concelho e melhorarmos as infraestruturas de saúde do nosso concelho”, diz, citado em nota de imprensa do município.

A falta de médicos de família centra-se na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Cartaxo, que partilha as instalações com a USF Cartaxo. Ao todo, são cerca de cinco mil utentes sem médico de família no concelho.

Quanto à USF D. Sancho I, com sede em Pontével, o problema reside na necessidade urgente de intervenções nas infraestruturas, nomeadamente ao nível de pinturas gerais, reforço de isolamentos e reparação de áreas do pavimento.