Escolas de Tomar recebem kits de jogos tradicionais

A Câmara de Tomar entregou aos agrupamentos de escolas do concelho kits de jogos tradicionais, no âmbito de um projecto que iniciou em 2015 e que este ano foi alargado aos vários municípios do Médio Tejo. Em comunicado, a Câmara de Tomar afirma que o projecto, que desenvolve em conjunto com o Clube de Actividades de Lazer e Manutenção (CALMA), se iniciou nos jardins-de-infância, reconhecendo “o importante papel dos jogos tradicionais, quer enquanto actividade lúdica e educacional, quer enquanto meio de preservação dos valores associados à memória e à cultura popular”. Com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo, desenvolvido pela comunidade intermunicipal, estão em curso, no presente ano lectivo, em todos os municípios desta região, projectos de jogos tradicionais e de xadrez, “tendo por base a aquisição de kits de ambas as modalidades, destinados às turmas do 1º ciclo de cada concelho”, acrescenta a nota.