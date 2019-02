Homem que disparou contra estabelecimento detido oito meses depois

Suspeito com antecedentes criminais foi detido pela Polícia Judiciária.

Um homem que disparou contra um estabelecimento comercial em Santarém, como retaliação por desavenças com o proprietário, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ). Os tiros contra o espaço ocorreram na madrugada de 27 de Maio de 2018 e a detenção foi efectuada na semana passada.

Segundo a PJ, o suspeito, de 45 anos, está também indiciado do crime de ameaça agravada, por ter proferido diversas ameaças de morte contra o proprietário do estabelecimento. A Judiciária refere que os disparos provocaram danos avultados no estabelecimento.

Na sequência da detenção, foi apreendida ao suspeito uma arma de fogo, que estava municiada, e que tinha o número de série rasurado. Os inspectores apreenderam ainda um taser (pistola de descargas eléctricas). A PJ esclarece ainda que o detido tem antecedentes criminais e já esteve preso três vezes.