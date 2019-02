Incêndio em suinicultura matou 1.175 animais

Um incêndio que deflagrou na manhã de domingo, 3 de Fevereiro, numa suinicultura em Ferreiros, concelho do Cartaxo, provocou a morte de 75 porcas parideiras e de 1.100 leitões, disse o comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo. O incêndio deflagrou pelas 07h30, por razões ainda não apuradas, tendo sido combatido por vinte elementos dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, apoiados por nove viaturas.