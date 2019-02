Mau tempo derrubou árvores e postes na região

O mau tempo registado na sexta-feira, 1 de Fevereiro, provocou dezenas de ocorrências no distrito de Santarém. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, entre os danos causados estão quedas de árvores, corte de vias e ainda o levantamento do telhado de uma habitação.

A mesma fonte disse ainda que não houve registo de vítimas nem de feridos. Os casos mais graves ocorreram em Abrantes, onde a queda de uma árvore de grande porte danificou duas viaturas e, em Benavente, onde a parte superior de um edifício levantou com a força do vento.

Em Rio Maior, na estrada que liga Arrouquelas à cidade, caiu uma árvore, danificando um veículo. Também em Samora Correia, concelho de Benavente, um poste de telecomunicações caiu em cima de uma viatura que se encontrava estacionada

Durante o dia foram ainda registadas inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa, com cortes temporários de algumas vias para a retirada de ramos ou árvores e limpeza das estradas.

Recorde-se que a depressão Helena deixou vários distritos de Portugal continental em alerta vermelho, sobretudo devido ao vento forte e agitação marítima.