PSD quer inclusão do IC3 no Plano Nacional de Investimentos

Distrital social-democrata de Santarém critica opções do Governo para a próxima década.

A distrital de Santarém do PSD considera “inaceitável” a não inclusão da conclusão do IC3/A13 no Programa Nacional de Investimentos 2030 tornado público recentemente pelo Governo. E garante que tudo fará para que essa obra, que fecharia o IC3/A13 entre Almeirim e Atalaia (Barquinha), venha a ser executada.

A estrutura partidária liderada por João Moura diz ser inadmissível o incumprimento de uma promessa feita aquando da instalação do Eco Parque do Relvão no concelho da Chamusca. E recorda o perigo que constitui a circulação de veículos com toda a sorte de resíduos destinados ao Eco Parque pelo interior de Almeirim, Alpiarça, Chamusca e outras povoações ao longo da Estrada Nacional 118.

“Não compreendemos esta opção do Governo de não priorizar a conclusão do IC3/A13 e não abdicaremos de pugnar pela inclusão desta obra, que consideramos fundamental para a promoção da competitividade económica e melhoria da nossa qualidade de vida”, lê-se no comunicado da distrital do PSD.

O PSD menciona ainda outras questões que pretende ver esclarecidas, como a definição da localização da anunciada nova ponte sobre o Tejo entre Abrantes e Constância, que consideram não responder aos graves problemas de acessibilidades ao Eco Parque do Relvão. A localização de um futuro nó da A1 com o IC9, em Fátima, também merece interrogações, tal como é defendida a beneficiação do IC2, nomeadamente entre Asseiceira e o Alto da Serra, no concelho de Rio Maior.

Estranham ainda a não referência explícita à prometida requalificação da estação ferroviária do Entroncamento, nomeadamente ao nível da segurança e acessibilidades, através de passagens desniveladas. “O que impressiona, analisado o documento, é o pouco detalhe utilizado para apresentar mais um grande conjunto de investimentos que, tememos, possa, em grande parte não ser concretizado, como tem sido prática nos últimos três anos de governação”, conclui o PSD.