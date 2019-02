Primeiros cabazes “Infância Feliz” do ano entregues

A Câmara de Alcanena entregou no dia 23 de Janeiro os primeiros cabazes “Infância Feliz” de 2019, beneficiando as famílias de 13 meninas e de nove meninos do concelho. A 18 das crianças foi atribuído o escalão A de apoio (200 euros) e a quatro crianças o escalão B (150 euros).

O objectivo desta iniciativa do município é promover a natalidade e apoiar as famílias com filhos até aos três anos de idade, residentes no concelho e que se encontrem em situação comprovada de carência socioeconómica.

O apoio “Infância Feliz” é atribuído trimestralmente, sendo que os bens a atribuir dependem da necessidade apresentada pela família. Cada agregado familiar pode usufruir do apoio até quatro trimestres por ano, num valor máximo total de 800 euros. As candidaturas podem ser apresentadas até ao limite de três meses antes de a criança completar três anos de idade.