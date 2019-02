Projecto para tornar Convento de S. Francisco mais acolhedor

A Câmara de Santarém está a elaborar um projecto para melhorar as condições do Convento de S. Francisco, que no Inverno não tem condições para a realização de espectáculos por se tornar desconfortável. Em causa está o facto de haver vários pontos de entrada de ar, que vão ser fechados. O projecto contempla a colocação de janelas e a requalificação das casas de banho.

Segundo a vereadora Inês Barroso, o projecto está a ser feito de acordo com indicações da Direção Geral do Património Cultural. Técnicos deste organismo já estiveram no convento a avaliar a situação e estabeleceram com os técnicos da câmara os princípios para a elaboração do projecto.

A vereadora esclarece ainda que a autarquia tem tido uma gestão mais rigorosa na cedência do espaço a associações, de modo a que não existam espectáculos idênticos no mesmo dia na cidade. Inês Barroso esclarece que tem havido menos cedências do convento a terceiros, porque a programação cultural da autarquia também se intensificou.