Rio Maior volta a ter Diabetes em Movimento

O protocolo de implementação do Programa Nacional para a Promoção da Actividade Física foi assinado entre a Direcção-Geral da Saúde e as entidades parceiras, entre as quais o Município de Rio Maior e o Politécnico de Santarém, através das Escolas Superiores de Desporto e de Saúde.

O Diabetes em Movimento de Rio Maior é um dos pólos mais antigos do programa comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2. O objectivo é estimular a actividade física como um dos pilares do tratamento da doença, melhorando o controlo metabólico, reduzindo o risco cardiovascular e aumentando a funcionalidade e a qualidade de vida. Em Rio Maior o programa tem sido um sucesso com as vagas disponíveis esgotadas rapidamente.

A cerimónia de assinatura aconteceu em Lisboa a 24 de Janeiro e contou com a presença de José Mira Potes, presidente do Instituto Politécnico de Santarém e do vereador do desporto, acção social e saúde do Município de Rio Maior, Miguel Santos.