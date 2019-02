Santarém já instalou 6.300 luminárias com tecnologia LED

O prazo de conclusão da obra está previsto para final de Abril deste ano.

A Câmara de Santarém já instalou, desde final de Setembro de 2018, cerca de 6.300 luminárias com tecnologia LED na rede de iluminação pública, o que corresponde a cerca de 78% da obra executada. No total, vão ser instaladas 8.100 novas luminárias, repartidas pelos 7.737 pontos de luz a intervencionar, que representam cerca de 33% do total da rede de itinerários principais no concelho.

Com esta intervenção, o município estima uma poupança média de 66% na factura energética, ou seja, mais de 250 mil euros. As intalações vão ser feitas em todas as freguesias do concelho, num total de 158 postos de transformação. O prazo de execução da obra está previsto para final de Abril deste ano e os trabalhos por concluir, dizem respeito, sobretudo a arruamentos que carecem de acompanhamento policial para a sua execução e a pontos de luz que necessitam de um acessório de fixação especial para a luminária LED.

O projecto consiste na substituição de luminárias equipadas com lâmpadas de descarga com mais de 10 anos de vida útil, por luminárias de tecnologia LED, mais eficientes, de menor consumo energético, elevado rendimento e com índices de restituição cromática mais elevados.

Este projecto teve início em 2014 e envolve os onze municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Ao todo, serão substituídas 42 mil luminárias nesses concelhos, o que representará uma poupança global de cerca de 1.2 milhões de euros por ano.