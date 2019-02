Sardoal vai ter Gabinete de Apoio ao Emigrante

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, vai estar presente na cerimónia de inauguração do Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), que vai funcionar na Loja do Cidadão do Sardoal. O evento realiza-se esta quinta-feira, 7 de Fevereiro.

Antes da inauguração do GAE vai ser assinado, pelas 11h00, no salão nobre dos paços do concelho, o protocolo de cooperação entre o município do Sardoal e a Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A iniciativa vai contar também com a presença de um representante da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O GAE presta apoio aos cidadãos que tenham estado emigrados, aos que ainda residam nos países de acolhimento ou a todos os que pretendam iniciar um processo migratório. Vai ter uma dimensão de atracção de investimento e ligação ao Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora.