Suspeito de violência doméstica tinha diversas armas em casa

PSP de Santarém deteve homem de 63 anos após busca domiciliária e ao seu automóvel.

Um homem de 63 anos foi detido pela PSP em Santarém, na sequência de uma busca domiciliária e ao seu automóvel em que lhe foram apreendidas diversas armas de fogo e munições. A intervenção policial decorreu no âmbito de um processo de violência, tendo sido aplicada ao detido a medida de coacção de proibição de contacto com a vítima, acautelada com meio técnico de controlo à distância.

Segundo a informação prestada pela PSP este sábado, 2 de Fevereiro, foram apreendidas duas armas de caça calibre 12 mm; uma carabina calibre 22, com 2 carregadores; uma pistola de ar comprimido calibre 4,5mm; um silenciador; uma mira telescópica; 71 munições cartucho calibre 12; e 409 munições calibre 22.