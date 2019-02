Três homens em prisão preventiva por tráfico de armas e droga

Operação policial decorreu em Vila Franca de Xira e Pontével

Quatro homens foram detidos pela PSP em Vila Franca de Xira, por suspeita de tráfico de armas e droga. Três deles ficaram em prisão preventiva, após primeiro interrogatório judicial. Esse é o resultado de uma operação policial realizada no bairro de Povos (Vila Franca de Xira) e em Pontével (Cartaxo) a cargo da Esquadra de Investigação Criminal, da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, que já ocorria desde 2017.

Segundo a PSP, a detenção dos quatro homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 35 anos, ocorreu no dia 30 de Janeiro. Acrescenta a nota que no decorrer das operações foram ainda identificados e constituídos arguidos quatro outros suspeitos da mesma faixa etária.

Na sequência desta operação foram apreendidas duas granadas de tipo militar, três caçadeiras de calibre 12, duas pistolas, quatro pressões de ar, duas miras telescópicas, dezenas de munições, um punhal, um bastão em madeira, 30 gramas de cocaína, 156 gramas de haxixe, 601,19 gramas de liamba e 15 de ecstasy.