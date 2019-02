Atropelamento mortal e fuga em Alferrarede

Um homem de 40 anos morreu na madrugada de sexta-feira, 1 de Fevereiro, após ser atropelado mortalmente por um veículo ligeiro, cujo condutor se colocou em fuga sem prestar qualquer assistência.

O acidente ocorreu pelas 05h56 quando a vítima circulava na berma, na Avenida António Farinha Pereira, em Alferrarede, concelho de Abrantes. Apesar dos esforços da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo, a vítima, Yuri Manzghurin, de nacionalidade ucraniana, não resistiu aos ferimentos.

As autoridades estão a tentar identificar o condutor do veículo e a investigar as causas do acidente.

A morte de Yuri Manzghurin deixou consternados todos aqueles que privaram com o emigrante. Entretanto, os amigos e colegas de trabalho, por saberem que a família não tem dinheiro para trasladar o corpo para a Ucrânia, já organizaram um peditório na freguesia de Alferrarede para ajudar a pagar as despesas. Quem quiser colaborar, pode fazê-lo nas bombas de gasolina da BP e no café da Sopadel, onde foram colocadas umas caixinhas nesse sentido.