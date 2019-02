CPCJ de Alpiarça com novas instalações

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho de Alpiarça tem novas instalações, situadas no edifício do antigo Lavadouro. Um espaço equipado com novo mobiliário e material informático, que proporciona melhores condições de trabalho e de atendimento aos utentes.

O espaço é propriedade da Junta de Freguesia de Alpiarça e será cedido à câmara municipal para o colocar à disposição da CPCJ. O presidente da câmara, Mário Pereira, e o vereador da Acção Social, João Pedro Arraiolos, estiveram presentes nos trabalhos iniciais da primeira reunião da modalidade alargada da CPCJ no novo espaço. O autarca salientou o bom trabalho desenvolvido pelas diversas instituições integrantes quer da CPCJ, quer da Rede Social concelhia, contribuindo para que Alpiarça seja um dos concelhos com menor número de processos de acompanhamento da CPCJ a crianças e jovens residentes e às respectivas famílias.