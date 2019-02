Corpo de brasileira assassinada em Santarém ainda está na morgue

Funeral de Lúcia Oliveira será realizado no Brasil

O funeral de Lúcia Oliveira, a mulher encontrada morta na noite de 27 de Janeiro no centro histórico de Santarém, vai ser no Brasil. O corpo da mulher continua na morgue do Hospital Distrital de Santarém, onde, de acordo com fonte hospitalar, pode permanecer durante cinco meses.

No domingo, 3 de Fevereiro, foi celebrada na cidade uma missa em sua homenagem na Igreja de Nosso Senhor de Jesus Cristo, segundo disse a O MIRANTE uma amiga próxima da família.

O filho menor, que sofre de uma deficiência, foi encontrado na noite desse dia 27 de Janeiro, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), dentro do carro da mãe, sozinho. O jovem foi entregue a uma pessoa que se identificou às autoridades como familiar, referiu a PSP. A polícia chegou a arrombar a porta da casa de Lúcia Oliveira, no Bairro do Girão, ainda nesse domingo à noite, para procurar o jovem, mas a casa estava vazia.

Desde segunda-feira, 28 de Janeiro, que o jovem não aparece na Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM). O rapaz frequenta há alguns anos uma valência que funciona entre as 09h00 e as 17h00 nessa instituição, embora houvesse alturas que faltava.

Foram os serviços de apoio social da APPACDM que entraram em contacto com a família do jovem para saber como este estava. “Aquilo que nos disseram é que o menino está com familiares e está bem. Disseram ainda que posteriormente entrariam em contacto connosco para nos dizerem se o jovem vai continuar a frequentar a instituição ou se será acompanhado de outra forma”, disse Luís Amaral, presidente da direcção da APPACDM.