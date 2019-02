In Natura - Clínica de Terapias Holísticas abre em Alcanena

Ana Margarida Ventura, de 29 anos, fez formação de Medicina em Moçambique, no seu percurso académico alargou os seus conhecimentos da medicina ocidental para a medicina natural e reflexologia. Depois da pós graduação de Gestão de Unidades de Saúde e de Recursos Humanos, tirou uma formação em Estética.

Em janeiro de 2019 abriu, em Alcanena, a clínica de terapias holísticas In Natura, na Rua Professor Abílio de Matos 453. In Natura oferece serviços e produtos para praticar um estilo de vida preventivo e cultivar a saúde no corpo e mente, através de tratamentos ao nível da estética, saúde e bem-estar, oferecendo aos clientes opções mais saudáveis, sustentáveis e de mínimo desperdício.

Tem ao dispor consultas de medicina tradicional chinesa (acupunctura, ventosaterapia, moxabustão e aconselhamento nutricional), de osteopatia, de iridologia, de naturopatia e de homeopatia. Ao nível das terapias tem serviço de reflexologia, terapia sacrocraniana, terapia ayurveda, shiatsu, terapia reconectiva com cristais, reiki, barras de access e terapia multidimensional. Nos tratamentos / beauty care a clínica tem disponível a epilação, a limpeza de pele e a maquilhagem orgânica, a argiloterapia, a manicura e pédicure spa, a pressoterapia / drenagem linfática e a desintoxicação iónica. A acrescentar a estes serviços o espaço terá periodicamente formações / workshops para profissionais e público em geral, a primeira formação será para o início de Março com Naturopatia Ayurveda, mais informações em www.innaturabodyandsoul.com. A clínica In Natura tem uma equipa jovem, gerida por Ana Margarida Ventura, que realiza a triagem / aconselhamento, a reflexologia e os serviços de estética Bio; na medicina tradicional chinesa Maria Moreira e Marisa Frade; Jorge Durão na naturopatia e homeopatia; Ana Isabel Vicente, Ana Leonardo e Vilma Colaço nas restantes terapias / consultas.

O horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 10h às 12h e das 14h às 19h, sábados das 9h às 13h e das 14h às 17h, porém estão disponíveis outros horários segundo marcação.