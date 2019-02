Alpiarça já prepara corso de Carnaval

A Câmara de Alpiarça já deu início aos trabalhos de preparação do Carnaval 2019 na vila, contando com o apoio da junta de freguesia e das associações do concelho bem como de outras entidades que se queiram associar. O corso carnavalesco realiza-se no dia 3 de Março, domingo, pelas 15h00, junto ao agrupamento de escolas e prevê-se a participação de mais de 300 foliões. O município pretende que o Carnaval 2019 seja um marco no panorama carnavalesco do Ribatejo, já que, segundo refere o município em comunicado, o de 2018 foi um sucesso, com muita participação e animação.