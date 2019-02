Autarcas contestam fecho de balcão do BCP no Couço

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira e a presidente da Junta de Freguesia do Couço, Ortelinda Graça, vão desenvolver esforços junto de outras entidades bancárias para colmatar o possível fecho da agência do banco Millennium BCP no Couço, a única nessa vila. Estão ainda a ser feitos contactos com vista à instalação de mais uma caixa multibanco na localidade, que se situa a 25 quilómetros da sede de concelho. A decisão foi tomada na última semana, numa reunião entre os autarcas e a administração do banco Millennium BCP, após o município e a junta terem sido informados, por via não oficial, da possibilidade de fecho do balcão. Segundo os autarcas, esta situação representará uma enorme perda para o concelho e para a freguesia, composta na sua maioria por idosos e cuja acessibilidade à sede de concelho, através de transportes públicos, é reduzida. Os autarcas lamentam ainda a forma como todo o processo tem vindo a ser conduzido, sem haver qualquer comunicação prévia com os governantes locais, bem como a falta de abertura da administração do Millennium BCP para validar uma solução que pudesse minimizar os danos que essa medida causará aos cidadãos.