Exposição de Alcino Soutinho no MNR

Foi inaugurada no sábado, 9 de Fevereiro, a exposição dedicada ao autor do projecto do Museu do Neo-Realismo (MNR) em Vila Franca de Xira. “Um edifício, muitos museus – Alcino Soutinho e o Museu do Neo-Realismo” é uma parceria entre a Câmara de Vila Franca de Xira e a Fundação Marques da Silva. A exposição está patente até 26 de Maio e tem entrada livre. Com curadoria de Helena Barranha, a exposição propõe uma leitura do MNR enquanto espaço de convergência de várias viagens, pesquisas e projectos museológicos que inspiraram e marcaram a vida e obra e Alcino Soutinho. A exposição mostra não apenas o processo de criação daquele edifício mas também documenta a paixão do arquitecto pela museologia.