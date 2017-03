Abrantes acolhe etapa do Raid Ferraria a 25 de Março

Abrantes acolhe este ano a 30ª edição do Raid Ferraria, mítica prova a contar para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, organizada pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria, associação do concelho do Gavião.

A prova é constituída por duas etapas, a primeira das quais será realizada dia 25 de Março e irá ligar Abrantes a Gavião. Destaque ainda para a zona espetáculo no Pego, a partir das 14h00.

A segunda etapa a realizar dia 26, terá início e términus no Gavião. O evento começa no Aquapolis sul, onde no dia 25 de Março terão lugar as verificações, entre as 7h00 e as 12h00, sendo o limite de entrada em parque fechado às 12h30.

Às 13h30 será o início à 1ª etapa, com a saída da primeira moto do parque fechado. Os pilotos partirão para um percurso de cerca de 36 quilómetros, que terminará no Gavião.