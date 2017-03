Aprovada compra das instalações da marinha em VFX

O município de Vila Franca de Xira aprovou, por maioria, na manhã de quinta-feira, 23 de Março, a compra das antigas instalações da Marinha, situadas na zona ribeirinha daquela cidade, por 8 milhões de euros. As instalações estavam fechadas desde Agosto de 2009. O documento foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, Coligação Novo Rumo - liderada pelo PSD - e por Aurélio Marques, independente eleito pela CDU.

Os restantes três vereadores da CDU votaram contra a compra das instalações.

Na reunião foi também apresentado um estudo sobre as utilizações previstas para o local, que O MIRANTE dará a conhecer na sua próxima edição impressa.

O novo Tribunal do Comércio de Vila Franca de Xira, que actualmente funciona em Loures, vai ser relocalizado para as antigas instalações da marinha, assim como os tribunais de família e menores e as secções cíveis, que se encontram espalhadas noutras zonas da cidade. O actual tribunal no centro da cidade vai ser requalificado e ficará apenas encarregue dos processos crime.

O primeiro estudo aponta um custo de reurbanização do local a rondar os 20 milhões de euros.

Alberto Mesquita (PS), presidente do município, diz que se trata do primeiro passo para fazer daquela zona a principal área de desenvolvimento da cidade. "Esta será a pedra de toque para conseguirmos ali desenvolver o futuro do concelho", notou o autarca.

