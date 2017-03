Dia Nacional dos Centros Históricos comemorado em Tomar

As comemorações do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses decorrem em Tomar no dia 28 de Março, incluindo a entrega do prémio nacional Memória e Identidade ao general Ramalho Eanes.

A iniciativa do Município de Tomar e da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH) terá lugar na data do 207.º aniversário natalício de Alexandre Herculano, começando com a reunião da Direcção daquela entidade, às 14h00, no Moinho da Ordem (Complexo Cultural da Levada). No mesmo local, pelas 15h30, terá lugar a assembleia geral da Associação.

Após este momento estatutário haverá ainda uma visita ao Convento de Cristo. As cerimónias oficiais terão lugar a partir das 18h00, no salão nobre dos Paços do Concelho, onde será feita a apresentação do livro “Portugal em Marrocos: olhar sobre um património comum” do arquitecto Frederico Mendes Paula. Meia hora depois, a sessão solene incluirá a intervenção do presidente da Direcção da APMCH, também presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Victor Mendes, a que se seguirá a anfitriã, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar e membro da Mesa da Assembleia-Geral da Associação.

Pelas 19h00 será feita a entrega do prémio ao antigo presidente da República, general Ramalho Eanes, terminando a sessão com uma intervenção do laureado.